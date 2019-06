Lo mejor y lo peor de Colombia en su paso por el Mundial sub-20

La Selección Colombia sub-20 finalizó su participación en el Mundial de la categoría que se disputa en Polonia. La Tricolor perdió 0-1 con Ucrania y se despide del torneo con cinco partidos jugados en los que obtuvo dos victorias, dos derrotas y un empate (aunque pasó por penaltis).

Arturo Reyes llegó con muchas críticas al torneo internacional luego de lo mostrado en el último Suramericano y las declaraciones posteriores sobre la no convocatoria de jugadores que se destacan en el fútbol internacional, específicamente Poveda y Salcedo, quienes están en Manchester City e Inter, respectivamente.

En la competencia, Colombia superó a Polonia y a Tahití, perdió con Senegal y Ucrania, y empató con Nueva Zelanda. Esto es lo mejor y lo peor de la Selección en el Mundial sub-20.

Lo mejor

* Colombia demostró que la larga preparación previa al Mundial sirvió para que los jugadores llegaran con un chip positivo que se notó en el primer juego. A Polonia le pasó por encima en el inicio del campeonato e ilusionó con su buen fútbol.



* En el Mundial se consolidó una dupla defensiva que puede seguir creciendo junta poco a poco. Carlos Cuesta y Andrés Reyes demostraron que han adquirido experiencia con Nacional y que su trabajo diario rindió fruto en el fútbol internacional.



* Kevin Mier sigue demostrando que su aprendizaje bajo los tres palos va en ascenso. De aquel joven que participó con la Selección sub-17 y que erró en muchísimas acciones queda muy poco y aunque sí falló contra Ucrania, a lo largo del torneo demostró que su nivel sí ha mejorado dentro del área.



* Aunque Colombia perdió antes del inicio del Mundial a Yeiler Goez y Hayen Palacios, dos jugadores importantes para el plantel, logró solidificar un equipo base para afrontar el Mundial.

Lo peor

* La respuesta defensiva de Colombia por las bandas no fue la mejor cuando fueron atacados. Si bien Anderson Arroyo y Brayan Vera tuvieron algunas buenas incursiones en ofensiva, cuando fueron atacados fueron inferiores a su rival. Esa debilidad también ahondó más por la poca colaboración de Luis Sinisterra e Iván Angulo, quienes no ayudaron en la consolidación de la defensa.



* Juan Camilo Hernández era la gran esperanza para Colombia en este Mundial, pero el 'Cucho' no tuvo su mejor presentación. Aunque anotó tres goles contra Tahití, en ese mismo juego erró muchas opciones de gol. Además, en los otros cuatro partidos tampoco se destacó dentro del terreno de juego, a tal punto que fue sustituido en algunas ocasiones.



* La mano de Arturo Reyes no se notó en ninguno de los partidos. Aunque él realizó cambios en los diferentes juegos, los futbolistas que ingresaron y la orden táctica que él planteó nunca logró sacarlo del apuro. Solo Luis Sandoval entró y anotó gol contra Polonia, pero en el resto de partidos no hubo ninguna diferencia que le diera nuevas soluciones en ataque.



* Los jugadores colombianos fueron superados por sus rivales en lo físico. Más allá de la fisionomía corporal, a los representantes de la Tricolor parecía que les pesaran las piernas al final de cada partido, situación que no se evidenció en los jugadores de Senegal, Nueva Zelanda y Ucrania, quienes mostraron una superioridad física a la de los colombianos.