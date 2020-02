La Selección, dudas al Cuadrado

Ya sabemos cómo vamos a jugar la Eliminatoria. El famoso estilo europeo no va a cambiar. Es la forma en que Queiroz siente el fútbol, él cree que el 4 – 3 – 3 es la mejor forma para ganar. Entonces los que quieran cambiar los laterales por jugadores más profundos, buscar un enganche, volante diez o un media punta, hacen un ejercicio que no sucederá en el equipo titular.

Tampoco los que buscamos videos de Juventus con Cuadrado, figura como lateral o extremo derecho, porque para el portugués será interior. Se ha gastado todo un año aceitando en la posición al mejor jugador colombiano en Europa, realizó buenos partidos con Selección en amistosos, le ha puesto todo el empeño en rendir, pese a que desde noviembre no entrena dicha posición.



Por encima de si Queiroz está equivocado o no, no debemos perder el tiempo, el entrenador no va a cambiar. Stefan Medina, que está jugando de lateral en México con buenos rendimientos hoy es más que Santiago Arias. Tesillo pese a no jugar de lateral izquierdo, no será cambiado por Fabra. Son convicciones del técnico, cualquier cambio sería una gran sorpresa.



James y Falcao, hoy ya recuperados, pero lejos por su falta de competencia son una incógnita; Roger Martínez castigado y sin minutos se cae de la convocatoria, Duván Zapata sin tanta puntería, pero ya con nivel de competencia, Muriel sin titularidad y Luis Díaz con altas y bajas en el Porto. Ese es el panorama de los delanteros. Lamentable la lesión de Luis Sinisterra, un joven que podía ser alternativa, se rompió la rodilla izquierda y su incapacidad da para varios meses.



Mirando los delanteros, la salud y niveles, podría intentar otra forma de atacar, aunque volviendo a la idea anterior, le ha gastado tanto tiempo a la automatización de sus tres delanteros que parece improbable que intente otra forma. Uno le podría sugerir que mire a Sebastián Villa de Boca que es como un Cuadrado rompiendo con velocidad y habilidad por la banda derecha y así, podría enviar a Juan Guillermo al interior del campo. Bueno son ideas, el maestro Queiroz parece un hombre seguro y que gana o muere con la suya. Dudas para nosotros, de pronto certezas para el luso que intentará llevar a Colombia al tercer mundial consecutivo.