A su nivel nadie marcó más goles. Es el que más asiste a sus compañeros. En gambetas, desmarques y duelos, está entre los mejores. Ese es Messi. Si fuera sólo de cifras, el argentino no tendría discusión, pero entiendo perfectamente que esto no sólo pasa por números, si fuera así, la Fifa no convocaría a capitanes, entrenadores y periodistas para votar por los futbolistas, ese trabajo lo haría un estadígrafo y listo.



Si usted señor lector valora más un quite sobre un delantero a punto de marcar o una gran atajada de un arquero, tiene todo el derecho de considerar que Van Dijck o el arquero Alison fueron mucho más que Lionel Messi.



Este premio encierra también otro reto a nuestro juicio, y es, ¿qué ganaron los futbolistas para elegir a nuestro preferido? ‘The Best’ es el mejor, no el más ganador. Por si el ejercicio es ponderar títulos, caemos en el mismo error de considerar a Messi el mejor por sus cifras; sería un trabajo para un historiador de corto vuelo que mire quien fue el que más ganó en la temporada su club y en su Selección y el análisis culmina en la historia reciente.



Cuando juego a ser votante me concentro en quién hace mejor su trabajo, quién se excede en su funciones y, luego de cumplir las obligaciones, resalta en otras facetas del juego. En eso gana Van Dijck. Pero también debo saber qué es lo más complicado en el fútbol. Seguro que detener a Messi es un tarea titánica, pero estoy convencido que hoy a los grandes ‘cracks’ no los marca un jugador, los marca un sistema y recordemos que el mejor entrenador de la temporada fue su técnico en Liverpool, Klopp. NO le quito mérito, Van Dijkc no fue gambeteado por meses y cuando sube al área rival mete miedo con su golpe de cabeza.



Si comparo el trabajo de cada uno, me seduce más el que logra vencer al defensor, el que desbarata con un pase, gambeta, con un pique o con un remate, una férrea defensa. ¿Entonces siempre voy a votar por un goleador por encima de un defensa? Pues cuando un futbolista marca 54 goles en 58 partidos, es bota de oro de Europa, goleador de La Liga de Campeones y de La Liga de España, ¿será muy difícil no caer en los embrujos del gol?



Y por último, muchos de mis compañeros de debate dicen que Messi no merece el premio por el partido en Liverpool, en donde ciertamente desapareció. Si Messi se esfumó en la ‘Casa Red’, pues hay que decir que no solo ‘La Pulga’ fue la gran figura en la ida, sino que además Van Dijck no lo pudo parar y el gran candidato de muchos lideró una defensa que recibió tres goles.



Igual estamos hablando de ‘crakcs’, de jugadores espectaculares. Si Cristiano o Van Dijck hubieran ganado, igual tendrían méritos, no tantos como los de Messi. El fútbol puede ser que se edifique en la seguridad de los arqueros y los defensas, pero definitivamente nuestro deporte entra por los ojos y todavía lo más grande es marcar un gran gol, o gambetear o asistir… y en eso Messi es el mejor.