¡Aquí están! Los 21 ‘mandamientos’ contra el coronavirus en el fútbol

Ante la crisis que enfrenta el mundo por el coronavirus, la Serie A tomó cartas en el asunto. Después de que el Gobierno italiano interpusiera un decreto en el que se prohibía el ingreso de público a los estadios del país, el campeonato elaboró las 21 reglas obligatorias para jugadores, cuerpo técnico y ayudantes que permite combatir y prevenir contagios.



Así las cosas, los ‘mandamientos’ propuestos son:



1. No beber agua de la misma botella: Cada quien deberá tener su propia botella o vaso desechable. Aplica también para toallas y demás artículos de aseo.



2. Prohibido consumir alimentos en el vestuario.

​

3. Cuidados con la ropa: Guardar los implementos de cada jugador por separado en bolsas personalizadas. Prohibido dejarlos expuestos.



4. Arrojar los artículos de aseo desechables en los sitios indicados: pañuelos, vendas, yesos, etc.



5. Lavarse las manos: lavado con agua y jabón durante 20 segundos, mínimo. En caso de no tener agua, limpiarse con desinfectante.



6. Restricciones en el baño: evitar tocar los grifos antes y después de lavarse las manos.



7. Usar desinfectante: Vestuarios y baños.



8. NO tocar los ojos, nariz o boca sin haberse lavado las manos.



9. Cubrirse la boca al toser: con un pañuelo desechable o con el brazo, jamás con la mano.



10. Ventilar todas las habitaciones frecuentemente.



11. Desinfectar los elementos de los camerinos: mesas, bancos, sillas, perchas, suelos, grifos, pomos, duchas e inodoros.



12. Monitorización frecuente cuando se usa la piscina: parámetros químicos (cloro u otras soluciones desinfectantes) y parámetros físicos (incluido

el pH o la temperatura, que afectan el nivel de cloración).



13. Procedimientos en caso de presentar síntomas: abandonar inmediatamente al resto del equipo, aislarse y notificar al médico social en equipos profesionales o al médico oficial de la federación. En las demás categorías, el atleta debe abandonar inmediatamente al resto del equipo, aislarse y

comunicarse con su propio médico por teléfono.



14. Vacuna contra la gripe: para facilitar el diagnóstico y el manejo de los casos sospechosos. Los síntomas gastrointestinales deben ser monitorizados.



15. Preguntar a los miembros del plantel si han tenido contactos con personas que han regresado de áreas en riesgo o en cuarentena.



16. Utilizar el examen médico deportivo como una herramienta de detección: así poder identificar sujetos potencialmente en riesgo de

inmunidad o con síntomas.



17. Contar siemopre con la presencia de un médico de la Federación que pueda evaluar a todos los participantes clínicamente.



​18. Vigilar cuidadosamente países a los que se dirige o desde los que regresa.



​19. Evitar los premios o cualquier otra forma de contacto con el público.



20. Utilizar solo un micrófono en las entrevistas: con cada intervención debe ser desinfectado.



21. Salir del estadio dentro del bus del equipo o en un auto privado: evitar de cualquier forma a los aficionados.