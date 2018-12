Estos son los partidos recomendados en la agenda semanal de FUTBOLRED

Semana definitiva en Colombia, con la Copa, y en Suramérica, con la Libertadores, pues se definen los clasificados en la fase de octavos de final de ambos torneos y se jugarán partidos a todo o nada por quedarse con un cupo a cuartos de final. Sin duda, lo mejor de la agenda de partidos para despedir agosto.



España, Italia, Inglaterra, tendrá algunos juegos de ligas; mientras que el Viejo Continente define los últimos cupos a Champions y Liga de Europa.



Estos son los 37 partidos recomendados para que usted disfrute y esté pendiente de sus equipos favoritos en el resto del mundo.



Lunes, 27 de agosto



1:15 p.m.: Levante vs. Celta de Vigo (Liga de España).



1:30 p.m.: Roma vs. Atalanta (Liga de Italia).



2:00 p.m.: Manchester United vs. Tottenham Hotspur (Liga de Inglaterra).



2:00 p.m.: Tigres vs. Valledupar (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Athletic Bilbao vs. Huesca (Liga de España).



3:00 p.m.: Atlético vs. Orsomarso (Torneo de Ascenso de Colombia).



3:00 p.m.: Llaneros vs. Unión Magdalena (Torneo de Ascenso de Colombia).



6:00 p.m.: Patriotas vs. Jaguares (Liga de Colombia).



7:00 p.m.: Quindío vs. Real Santander (Torneo de Ascenso de Colombia).



8:00 p.m.: Tolima vs. Pasto (Liga de Colombia).



Martes, 28 de agosto



3:00 p.m.: Barranquilla FC vs. Universitario Popayán (Torneo de Ascenso de Colombia).



5:30 p.m.: Santos vs. Independiente (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



6:00 p.m.: Pereira vs. Bogotá FC (Torneo de Ascenso de Colombia).



7:45 p.m.: Atlético Nacional vs. Atlético Tucumán (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Gremio vs. Estudiantes de La Plata (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



8:00 p.m.: Cúcuta vs. Cortuluá (Torneo de Ascenso de Colombia).



Miércoles, 29 de agosto



3:30 p.m.: Envigado vs. Santa Fe (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



5:30 p.m.: River Plate vs. Racing de Avellaneda (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:00 p.m.: Leones vs. América de Cali (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Boyacá Chicó vs. Millonarios (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: La Equidad vs. Deportivo Cali (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Corinthians vs. Colo Colo (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Cruzeiro vs. Flamengo (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



Jueves, 30 de agosto



5:30 p.m.: Libertad vs. Boca Juniors (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



7:00 p.m.: Quindío vs. Junior (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Bucaramanga vs. Jaguares (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:30 p.m.: Once Caldas vs. Medellín (Copa Colombia -octavos de final, vuelta-).



7:45 p.m.: Palmeiras vs. Cerro Porteño (Copa Libertadores -octavos de final, vuelta-).



Viernes, 31 de agosto



1:00 p.m.: Getafe vs. Valladolid (Liga de España).



1:30 p.m.: Milan vs. Roma (Liga de Italia).



1:30 p.m.: Hannover 96 vs. Borussia Dortmund (Liga de Alemania).



1:45 p.m.: Lyon vs. Niza (Liga de Francia).



3:00 p.m.: Éibar vs. Real Sociedad (Liga de España).



3:00 p.m.: Villarreal vs. Girona (Liga de España).



7:00 p.m.: Morelia vs. Querétaro (Liga de México).



9:00 p.m.: Puebla vs. Monterrey (Liga de México).



9:05 p.m.: Tijuana vs. Necaxa (Liga de México).