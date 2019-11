Menú variado: los recomendados para el fin de semana por FUTBOLRED

Este fin de semana tendremos como plato fuerte del menú futbolero el arranque de los cuadrangulares de la Liga II-2019 y allí el ingrediente principal es el picante clásico rojo entre Santa Fe y América en El Campín acompañado por un refrescante Nacional-Cúcuta. Para la entrada puede escoger sabor alemán con el interesante Bayern vs. Borussia Dortmund o español con la visita del Real Madrid al Eibar. Como postre, está el dulce Liverpool vs. Manchester City del domingo en la mañana.

Vea a continuación el listado completo de los mejores partidos del fin de semana, con su hora y canal para que disfrute.

Sábado 9 de noviembre



12:30 p.m. Eibar vs. Real Madrid (Liga de España) TV: Directv Sports

Veja os Top 10 gols do Borussia Dortmund sobre o Bayern de Munique pela Bundesliga



👉 https://t.co/NwErxK4ugx pic.twitter.com/DErRaBtUW9 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 7, 2019



12:30 p.m. Bayern Múnich vs. Borussia Dortmund (Bundesliga) TV: Fox Sports 2

Veja os Top 10 gols do Borussia Dortmund sobre o Bayern de Munique pela Bundesliga



👉 https://t.co/NwErxK4ugx pic.twitter.com/DErRaBtUW9 — FOX Sports Brasil (@FoxSportsBrasil) November 7, 2019



12: 30 p.m. Leicester vs. Arsenal (Liga Premier de Inglaterra) TV: ESPN 2



3:00 p.m. Barcelona vs. Celta de Vigo (Liga de España) TV: ESPN



5:00 p.m. Santa Fe vs. América de Cali (Liga colombiana) TV: Canal RCN



7:30 p.m. Nacional vs. Cúcuta Deportivo (Liga colombiana) TV: Win Sports

🏆⚽ Así quedó el fixture de los cuadrangulares semifinales en la #LigaAguila II-2019.⚽🏆

Más información 👉🏽 https://t.co/H0Y1gJYr2P pic.twitter.com/6dHuKSNZ7u — DIMAYOR (@Dimayor) November 6, 2019



Domingo 10 de noviembre

9:00 a.m. River Plate vs. Rosario Central (Superliga Argentina) TV: Fox Sports 2



9:00 a.m. Manchester United vs. Brighton (Liga Premier de Inglaterra) TV: ESPN 2



11:30 a.m. Liverpool vs. Manchester City (Liga Premier de Inglaterra) TV: ESPN 2

Ya vivimos lo que será el partidazo entre Liverpool y Manchester City en la #PREMIERxESPN. ¿Quién será el ganador? Sumate a #DebateFC por #ESPN con el análisis de los tridentes ofensivos de cada equipo. pic.twitter.com/w0D3OwLoFg — ESPN Fútbol Club (@ESPNFutbolClub) November 6, 2019



2:45 p.m. Juventus vs. Milan (Liga de Italia) TV: ESPN



5:00 p.m. Junior vs. Tolima (Liga colombiana) TV: Canal RCN



6:00 p.m. Vélez Sarsfield vs. Boca Juniors (Superliga Argentina) TV: Fox Sports 2



7:30 p.m. Alianza Petrolera vs. Cali (Liga colombiana) TV: Win Sports