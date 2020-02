El club italiano que se arrepintió de fichar un jugador: era negro

El racismo en el fútbol de Italia es una realidad. Se ha visto repetidamente en las canchas de la Serie A, con insultos que bajan desde las graderías. Sin embargo, esta vez el racismo se dio antes de fichar a un jugador.



Se trata del arquero camerunés André Onana, del Ajax de Holanda, quien aseguró un equipo italiano se interesó por él hace tres años, después de jugar la final de la Liga Europa contra el Manchester United, pero el fichaje se paralizó en el último momento debido al color de su piel. El camerunés, que no hizo público de qué equipo se trata, explicó que “las conversaciones iban bien” hasta que su representante recibió una llamada del director general, según relató en una entrevista al diario ‘NCR’, con sede en Ámsterdam.



“Le dijo: ‘Creemos que Onana es un gran portero, pero desafortunadamente no podemos contratarlo. Un guardameta negro nos traería muchos problemas frente a nuestros seguidores’”, relató el futbolista. “Por supuesto que la afirmación me dolió, pero para ser honesto también estaba contento de que lo dijera. Habría sido peor si hubieran pensado que soy demasiado malo para ellos”, añadió Onana.



Los hechos se sucedieron tras la temporada 2016/17, la primera de Onana como arquero titular del Ajax, y sus buenas actuaciones fueron clave para que el equipo de Ámsterdam llegase a la final de Liga Europa contra el Manchester United, que se llevaron los ingleses por 2-0.



“No puedo cambiar lo que soy. ¿Por qué debería preocuparme? Soy negro y africano, estoy orgulloso de ello. Si no le gusto a alguien porque soy negro, no hay problema. Ni siquiera me importa”, aseguró.



Onana fue objeto de proclamas racistas el último diciembre en el campo del Telstar, en un partido de la Eredivisie. “El director general (Marc Overmars) me preguntó si quería presentar una denuncia. ¿Una denuncia por esto? Entonces tendrías que meter a la mitad de los Países Bajos en la cárcel”, dijo el futbolista.