El jugador que sacrificó Pékerman: sin Mundial por no ir al psicólogo

José Pékerman dejó una huella imborrable en el fútbol argentino, pues manejó grandes generaciones de jugadores en los años noventa y en parte de la primera década del siglo XXI. Nombres como Juan Román Riquelme, Javier Saviola, Esteban Cambiasso, Juan Pablo Sorín, Hernán Crespo, entre otros, fueron sacados de camadas dirigidas por ‘Don José’.



Sin embargo, no todas las estrellas que pasaron por la Albiceleste quedaron satisfechos por el trabajo de Pékerman. Es el caso de Andrés D’Alessandro, volante de inmenso talento, que pasó por River Plate, el fútbol alemán e inglés, así como por Internacional de Brasil.



El ‘Cabezón’, dueño de una mágica zurda, se sinceró en entrevista con ‘La Nación’. En su carrera, llena de logros y reconocimientos, le quedó faltando un Mundial en la categoría de mayores. Según D’Alessandro, siente que en 2006 merecía ir a la Copa del Mundo con Argentina, pero Pékerman no lo llevó porque nunca gustó de él.



“Yo pensé que en 2006 estaba adentro; si bien estaban (Pablo) Aimar y Román (Riquelme), pensé que tenía un lugar. Por lo que había hecho, porque estaba jugando en las eliminatorias, en los Olímpicos y en la Copa América con Bielsa antes de que se fuera. Pero Pékerman eligió, y eligió a otros. Es fútbol, pero interiormente pensé que lo merecía”, explicó D’Alessandro.



El volante, de 39 años, tuvo claro que “nunca estuve entre los favoritos de José, no, y ellos lo saben y lo he hablado muchas veces con Hugo Tocalli: a ellos no les gustaba mi carácter y mi personalidad desde los juveniles. No era bueno ponerles cara fea, no era bueno fastidiarte si no jugabas. Y lo digo ahora, maduro, con los años. Jugué el Mundial Sub-20 por la lesión de Livio Prieto., nunca fui primera ficha para Pékerman”.



Lo insólito es que Pékerman, según D’Alessandro’, no lo tenía como primera opción por no ir al psicólogo. “Pasaban cosas, empezaron a aparecer los psicólogos en el fútbol y a mí no me gustaba ir. Pero te obligaban. Y yo no quería. Y hubo una coincidencia que me hizo pensar: éramos tres o cuatro los jugadores que no queríamos ir al psicólogo y todos quedamos afuera del Mundial, el ‘Burrito’ Rivero, Matías Lequi, Agustín Orión y yo, que después entré por la lesión de Livio. No me gustaban entonces los psicólogos y no me gustan ahora. Y menos si te lo imponían”, confesó.