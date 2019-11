Como todo un sexólogo: los consejos de Conte a sus jugadores

Antonio Conte, entrenador del Inter de Milán, mantiene un buen momento en el equipo y está logrando buenos resultados en Serie A y Champions League.



Ahora, en una entrevista con 'Le Equipe', el técnico habló sobre los consejos sexuales que le dio a sus jugadores.

"Durante la temporada, las relaciones sexuales no deben ser muy largas, hay que hacer el menor esfuerzo posible. Así que, mejor estar debajo de la pareja", comentó.



Por otro lado, habló de su personalidad y la vida de ser entrenador, que lo aleja de sus familiares y amigos.



"Esta es mi manera de ser y me llevará a frenar mi carrera muy pronto, vivo demasiado mi trabajo. A veces me pregunto si es justo pasar tanto tiempo sin mi familia"