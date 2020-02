Coronavirus provoca cuarto aplazamiento en Italia: ¿y la Champions?

El Coronavirus tiene en pánico a Italia y sus consecuencias se están sintiendo con fuerza en el fútbol local.

Este domingo se confirmó que fue necesario suspender un cuarto partido de la jornada del Calcio, por el miedo de los organizadores a un posible contagio en los escenarios deportivos.



Esta vez se trata del duelo Torino vs Parma, que debía jugarse este domingo 23 de febrero y que, tras el aplazamiento, no tiene todavía una fecha definida.



El temor obedece a que, según información oficial, se han confirmado 89 casos de personas afectadas por el Coronavirus en Lombardía y 25 en Véneto, además de otros dos casos en Venecia. El fin de semana se reportaron dos fallecidos.



La enfermedad ha trastocado el calendario del Calcio pero mucho se preguntan su afectará también la jornada de la Champions League. La preocupación es por el duelo de ida de los octavos de final, este martes entre Napoli y Barcelona.



Por el momento no hay decisiones oficiales respecto de este duelo, en el que podría tener participación el colombiano David Ospina.