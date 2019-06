'Fifa 20' presenta su trailer con un sorpresivo juego involucrado 

'Fifa 20', juego más popular de fútbol en Xbox y PS, lanzó su nuevo trailer en el que dejó una gran sorpresa para los aficionados de este videojuego. 'Fifa Street', que no aparecía desde hace varios años. Ahora, estará incorporado en el juego oficial.

El videojuego sale a la venta en septiembre y tendrá incorporado 'Volta', que es 'Fifa Street'. 'Fifa Street' es un viejo juego callejero en el que se jugaba en canchas de barrio, sin árbitros, 'banquitas', 3 vs. 3 y demás.



3 vs. 3, 4 vs. 4, 5 vs. 5 serán las modalidades que se conocen hasta ahora para poder disfrutar en el juego.