Chelsea se puso arriba en el marcador: así fue el gol de Giroud

Chelsea dominaba el partido contra Liverpool, sin embargo, no podía concretar las acciones de peligro que generaba y se encontró con el horizontal en una ocasión. Sin embargo, llegó la jugada que le dio la ventaja al equipo de Londres: pared entre Kante y Pulisic, habilitación perfecta para Olivier Giroud y anotación del francés.



Liverpool no reacciona, no ha mostrado ese poder ofensivo con el que logró ganar la Champions League ni su primer partido de Premier y Pedro junto a Pulisic manejan los tiempos del juego que, de momento, le da el título de la Supercopa a Chelsea.



Así fue el gol de Giroud:



¡¡¡¡GOOOOL DE CHELSEA!!! 🙌🙌🙌#SupercopaxFOX Olivier Giroud pone el primero para los 'BLUES' pic.twitter.com/7GAz0RyKBF — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) August 14, 2019