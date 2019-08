La concluyente respuesta de Barcelona sobre el tema de fichar a Neymar

Neymar sigue sin definir su futuro y por el momento se mantiene en el PSG, aunque ni él ni el equipo quieren estar juntos para unas próximas temporadas. El brasileño, por su parte, parece también tener la puerta cerrada en Barcelona.



El vicepresidente del club habló y negó que vaya a haber un fichaje por el '10', que no estaría en el radar ni posibilidades del club culé.

"A día de hoy no hay caso, como ya dijo el presidente (Josep Maria Bartomeu), y es complicado", dijo Jordi Cardoner, vicepresidente del equipo.



El club era uno de los que más sonaba que podía pagar la cantidad de dinero que pide el club de París por el brasileño. Ahora, se empieza a quedar sin mercado.



Lesiones, polémicas y falta de ritmo, empiezan a nublar el panorama de Neymar, que aún no tiene club y sigue sin sumar minutos para la próxima temporada.



"Hoy, a esta hora, está descartado. No hemos hablado con ellos. Respetamos mucho a los clubes y a los rivales y si algún día hay caso Neymar ya hablaremos", finalizó.