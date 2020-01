De frente: Ernesto Valverde dio su opinión sobre la nueva Supercopa

El técnico del Barcelona, Ernesto Valverde, prefiere el tradicional formato de Supercopa al actual, tanto en la referente al número de equipos participantes como en el de las fechas de la disputa de la competición.

En la rueda de prensa celebrada en la víspera de la semifinal que el Barça jugará mañana en Yeda (Arabia Saudí) frente al Atlético de Madrid, una comparecencia que se produjo más tarde de lo previsto porque el conductor que debía trasladarle se perdió en el traslado, Valverde comentó que en su quinta Supercopa (tres con el Athletic y dos frente al Barça), no ha tenido nunca ventaja.



"El dato objetivo es que en cinco Supercopas, en las tres primeras mi equipo tuvo que jugar la vuelta fuera, la última en campo neutral (Tánger) y ahora con cuatro equipos. Se me hace extraño jugar la Supercopa con cuatro equipos, pero es lo que hay. Si me dan a elegir, preferiría el formato anterior", insistió.



Preguntado sobre si es mejor jugar esta competición en verano o ahora, Valverde comentó que siempre éste ha sido el primer título del curso y personalmente le parecía bien. "Ahora se ha cambiado, vamos a ver, los partidos son más atractivos para el público, implica más emoción, pero desde el punto de vista deportivo, campeón de Liga hay uno (el año pasado el Barça), y campeón de Copa solo hay uno (el Valencia)", recordó.



Asegura que el equipo se siente "bien" en Yedda y se está aclimatando al escenario. "El año pasado ya hubo cambios con la disputa de la Supercopa en Tánger, es un paso más", insistió. Valverde no quiso entrar si le hubiera gustado que la competición se disputara en otra sede, pero recordó que el fútbol actual es una industria que busca fuentes de ingresos y por eso se juega en Arabia Saudí.



"Hay condiciones especiales aquí, como las hubo en Marruecos", indicó. Comentó que su equipo se toma el partido de mañana como si fuera un encuentro de Liga y sabiendo de la dificultad del rival, como se vio en el último encuentro de LaLiga que midió a ambos equipos en el Wanda (0-1 para el Barça).



En cuanto al futuro de Arturo Vidal, pretendido por el Inter de Milan, Valverde no quiso emitir ningún juicio de valor. "Hablo con él como con los demás. Es difícil pensar que se va a otro equipo y en principio está con nosotros. Mañana ya veremos si empieza o si actúa durante el partido... No atendemos a los otros equipo que se interesan por los nuestros", dijo.