Ahora, los clubes: ¿Cuándo comienzan las grandes ligas y torneos?

El segundo semestre del 2019 tiene una nutrida programación futbolera y esta comenzará con las fases definitivas de las competiciones de la Conmebol en este mes de julio, en el que también podremos ver interesantes amistosos de preteporada de los grandes clubes de Europa. En agosto se pondrán en marcha las principales ligas del viejo continente, así como las fases de grupos de la Champions y la Europa League. Aquí encontrará una completa guía con las fechas de inicio de estos torneos.

Copa Sudamericana

Las llaves de octavos de final se disputarán entre este martes 9 de julio y el 1 de agosto.

Cuartos de final: 20 y 27 de agosto

Semifinales: 17 y 24 de septiembre

Final: 8 de noviembre

Copa Libertadores



Las llaves de octavos comenzarán el próximo 23 de julio y se jugarán hasta el 1 de agosto.

Cuartos de final: 20 y 27 de agosto

Semifinales: 23 y 30 de septiembre

Final: 22 de noviembre

International Champions Cup



Este es un torneo amistoso de verano en el que se incluyen los encuentros de pretemporada de varios grandes equipos como el Real Madrid, Bayern Múnich, Juventus y Manchester United entre otros. En esta edición se jugará entre el próximo 16 de julio y el 10 de agosto. Entre los juegos más llamativos están el que disputarán el Arsenal y Bayern el 17 de julio, el Manchester United vs. Inter de Milán y Bayern Múnich vs. Real Madrid, el 20 de julio, así como el derby madrileño entre Real Madrid y Atlético de Madrid, el 26 de este mes.

Champions League



Por ahora se juegan las fases previas, pero la fase de grupos se jugará entre el 17 de septiembre y el 10 de diciembre próximo.

Europa League



También se encuentra en la disputa de las fases preliminares, pero la ronda de grupos se jugará desde mediados de septiembre y hasta diciembre.

Liga Premier de Inglaterra



Arrancará el viernes 9 de agosto, a las 2 p.m. (hora colombiana) con el partido entre Liverpool y Norwich. Entre el sábado 10 y el domingo 11 se jugarán los partidos West Ham vs. Man. City; Bournemouth vs. Sheffield; Burnley vs. Southampton; Crystal Palace vs. Everton; Watford vs. Everton; Tottenham vs. Aston Villa; Leicester vs. Wolverhampton; Newcastle vs. Arsenal y Manchester United vs. Chelsea.

Liga de Francia



Al igual que en Inglaterra, el fin de semana entre el 9 y el 11 de agosto tendrá el comienzo de la Ligue 1. El París Saint Germain, actual campeón y siempre favorito al título, arrancará como local contra Nimes.

Liga de Alemania



Una semana después del arranque en Inglaterra, comenzará la Bundesliga: será el viernes 16 de agosto, a las 1:30 p.m. con el partido Bayern Múnich vs. Hertha de Berlín.

Liga de España



La primera jornada de la temporada 2019-2020 se jugará en el fin de semana del 17 y 18 de agosto. El campeón Barcelona visitará al Athletic Club de Bilbao, mientras que el Real Madrid visitará al Celta de Vigo. Los horarios están por definir.

Liga de Italia



Esta es la única liga grande que todavía no tiene definido su calendario.