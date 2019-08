Casillas puso fecha: el arquero se dará plazo hasta finales de año

Tras el infarto sufrido hace algunos meses, Iker Casillas no se ha reincorporado a las prácticas normales con Porto y en el equipo no tienen afán, por lo que le dan el tiempo necesario al español para que tome la mejor decisión en su caso y, de ser necesario, permanezca en la institución como una persona cercana al grupo de jugadores pero también al cuerpo técnico.



Partiendo de esto y según las últimas informaciones del diario ‘A Bola’ de Portugal, Casillas habría determinado cuál será la fecha en la que dará a conocer si continúa como jugador profesional o si, por el contrario, se retira de la actividad para ejercer otros cargos dentro de Porto u otro equipo, pues seguro que ofertas no le faltarán.



Y es que mientras el tiempo pasa, Iker se realiza diagnósticos constantes para conocer su evolución en el aspecto físico y unos pequeños trabajos que le son permitidos por el cuerpo médico, ninguno de ellos de máxima exigencia o ni siquiera que requieran esfuerzo por parte del portero, cuya idea es estar activo por lo menos por un tiempo más.



Partiendo de esta serie de estudios y evaluaciones, el arquero español de 38 años decidirá en diciembre si finalmente cuelga los guantes o si se da otra oportunidad como arquero profesional tras 22 años de carrera. El futbolista ha sido bien sustituido por el recién llegado Agustín Marchesín, sin embargo, su idea es tener una despedida como profesional activo, algo que dependerá de su estado de salud.