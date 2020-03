Las medidas tomadas en el fútbol para evitar contagios por coronavirus

La emergencia por los casos de coronovirus en el mundo ha tocado la puerta del fútbol. Desde la FIFA, las confederaciones, las ligas y hasta los mismos equipos han empezado a plantear medidas de precaución para evitar más contagios con el virus: evitar saludarse con las manos, aislar posibles infectados, cierres de estadios, desinfectar vestuarios, entre otros.

En Italia, país azotado fuertemente por el virus, la Serie A empezó aplazando partidos de liga y copa mientras se esclarecía la situación. Días después, y ante un decreto interpuesto por el Gobierno Nacional, se tomó la decisión de jugar todas las competiciones del fútbol italiano a puerta cerrada por un mes.



En cuanto a las medidas para jugadores, cuerpo técnico y ayudantes que siguen en competencia, la Serie A hizo pública las 21 acciones obligatorias para evitar contagios: no beber agua de la misma botella, prohibido ingerir alimentos en los vestuarios, guardar objetos personales en bolsas, arrojar desperdicios o elementos ya usados (sudor, sangrado) en recipientes habilitados, lavarse las manos durante 20 segundos o usar desinfectantes, entre otros.



Precisamente, en la previa de un partido del fútbol de Israel, los capitanes y árbitros no se dieron la mano en los actos protocolarios sino juntaron los codos en señal de saludo. Por su parte, el Newcastle United ha prohibido a sus jugadores darse la mano con sus compañeros o a rivales.



El temor ante un posible contagio ha llegado al punto que, en el fútbol femenino, la selección de Tailandia decidió no participar en La Copa de la Mujer de Chipre 2020 por seguridad. Por su parte, el PSG tiene en sus planes no permitir que sus máximas figuras, Kylian Mbappé y Neymar, acudan a los Juegos Olímpicos de Tokio.



Luis Figo, exfutbolista y embajador de la Euro 2020, aseguró que todo el coronavirus "es una preocupación para todos nosotros, pero no podemos pensar que es una epidemia". El portugués aclaró que aún faltan tres meses para el certamen europeo por lo que aún es temprano para adoptar una medida contundente.