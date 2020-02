Coutinho, tan campante: tiene hasta 5 'novias', incluyendo a Liverpool

¿Perder es ganar un poco? Pregúntenle a Coutinho. El brasileño, quien cumple su segunda temporada decepcionante, ahora con la camiseta de Bayern Múnich, es uno de los 'objetos de deseo' de al menos cinco poderosos equipos de Europa, que no se dejan despistar por su actualidad y creen todavía en su talento.

El primer candidato es justamente el equipo que lo encumbró: Liverpool. El mediapunta vivió sus años más exitosos al mando de Jurguen Klopp, quien se resignó a verlo salir a cambio de 120 millones de euros a Barcelona hace dos años. Aunque en el pasado reciente el DT negó un posible interés, esta vez reviviría por cuenta de dos factores.



El primero, que Bayer Leverkusen sigue sin decidirse a dejar salir a Kai Havertz, el mediocampista que quiere Klopp. El segundo, que fruto de la poca competencia, ahora Coutinho no vale 100 sino 70 millones de euros, y eso podría estar en la caja del Liverpool en el próximo verano.



El tema es que Liverpool no está solo en el parque por Coutinho. Según ‘Daily Express’, los dos equipos de Manchester (United y City) están interesados en sus servicios ante la casi segura decisión del Bayern de no hacer uso de la opción de compra que tiene con Barcelona.



Y hay más: según ‘Le10Sport’, el PSG levantaría la mano por el brasileño pero con la intención de facilitar un posible canje para que Neymar al final vuelva al Camp Nou, como es su deseo. Sería la única de las 5 grandes ligas de Europa que le queda en su carrera. ¿Qué tal que estuviera en su mejor momento?