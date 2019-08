La 'humilde' respuesta del hijo de 'CR7' al ver dónde creció su padre

Cristiano Ronaldo le dio una lección de humildad a su hijo mayor, que aún es niño, y lo llevó a la ciudad dónde él creció y se formó. Madeira, en Portugal, es una ciudad que tiene lugares donde se ve bastante la falta de recursos económicos y así lo conoció el heredero del '7'.



Sin embargo, la respuesta no fue la esperada. El portugués dijo que el niño le preguntó con asombro: "papá, ¿tú viviste aquí".

En una entrevista con 'TVI' de Portugal, el crac mundial contó la lección de humildad que le dio a su hijo para que aprendiera lo difícil que es la vida en algunos aspectos.



"Fui con Paixao y con Cristianinho y entramos a la habitación donde me hospedaba. Mi hijo se volvió y me dijo: 'Papá. ¿tú viviste aquí?' No lo podía creer. Piensas que todo es fácil en esta vida. La calidad de vida, las casas, los coches, la ropa… piensan que todo eso cae del cielo. Eso es lo que trato de inculcar a mi hijo. Incluso cuando hago evento en escuelas. Intento transmitirle que con talento no te llega. Con trabajo y dedicación creo que puedes conseguir todo aquello que quieres hacer", dijo.