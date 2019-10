Cristiano Ronaldo revoluciona el fútbol mundial: ¡ya habla del retiro!

Gran sorpresa causó la revelación de Cristiano Ronaldo sobre su plan de retiro "en un año o dos".

El portugués hizo el anuncio en una entrevista para SportBible, que replican los medios de comunicación en decenas de países.



"Los últimos cinco años empiezo a disfrutar este proceso de verme fuera del fútbol, entonces, ¿quién sabe qué pasará en el próximo año o dos?", fue la frase puntual del cinco veces Balón de Oro y campeón en todas las ligas en las que ha jugado (Inglaterra, España y ahora Italia).



Su faceta de empresario, con negocios como una línea de ropa interior, jeans, zapatos, perfumes, restaurantes, gimnasios y hoteles y hasta una clínica capilar, empieza a demandarle cada vez más atención: "Tienes que confiar en ti mismo. En el fútbol, tengo más control. Sé lo que puedo hacer. En los negocios, es más difícil, dependes de otras personas, pero tengo un buen equipo. Será un desafío".



No obstante, el estelar atacante envía un mensaje tranquilizador para sus fans: "Todavía amo el fútbol. Me encanta entretener a los fanáticos y a las personas que aman a Cristiano... No importa la edad, todo se trata de mentalidad". A sus 34 años, todavía tiene contrato por tres años más con Juventus, club al que evidentemente tampoco le importan los años.



La presión todavía es su combustible: "Todos tienen presión, usted tiene la presión de hacer una buena entrevista con Cristiano, lo importante es cómo lidiar con la presión".



Fiel a su estilo añadió: "No estoy obsesionado con el entrenamiento, estoy obsesionado con el éxito, que es completamente diferente", aseguró el portugués en la citada entrevista.



En todo caso, habla del futuro como si ya estuviera en el retiro: "Tienes que ser tú mismo todo el tiempo, pero siempre puedes recoger pequeños detalles y tomar algo de buenos ejemplos, no solo en el fútbol sino también en otros deportes: Fórmula 1, NBA, golf, UFC, lo que sea... Incluso los CEO de grandes compañías siempre están motivados y tienen que trabajar duro para lograr cosas buenas", concluyó.