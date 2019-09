Cristiano Ronaldo nunca ha visto a Messi entre los mejores del mundo

Cristiano Ronaldo y Lionel Messi llevan más de una década luchando por ser el mejor del mundo. Y aunque cada uno puede tener un preferido, lo cierto es que ambos han hecho hasta lo imposible por llevar espectáculo al fútbol…sin duda, los dos mejores del último tiempo.

La competencia entre el portugués y el argentino ha trascendido de las canchas de fútbol. Por lo menos para CR7 la rivalidad va más allá, y por eso en estos últimos años el astro de Juventus no ha dado ‘papaya’ en las votaciones por los premios que distinguen al mejor de cada temporada.



Así lo demuestran las votaciones por el Balón de Oro y The Best. Cristiano ha votado en ocho elecciones entre ambos galardones y en ninguna ocasión ha elegido a Messi como mejor jugador del año. Ni siquiera lo ha ternado entre sus favoritos, pues esas votaciones tienen tres opcionados con diferente puntaje.



Por su parte, Messi sí ha valorado al portugués en un par de ocasiones, de nueve votaciones que tiene como capitán de Argentina. Sin embargo hay un detalle, y es que la ‘Pulga’ se atrevió a elegir a CR7 pero no como primera opción, y lo hizo recientemente, es decir jugando en la Juventus y no en Real Madrid, cuando tenían una rivalidad mucho más marcada.