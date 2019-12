La borrachera de Cristiano por causa del mejor título de su vida

Cristiano Ronaldo está descansando por estos días, pero este jueves dieron a conocer una entrevista con ‘DAZN Italia' en la que habló de muchos temas, entre ellos, la vez que se emborrachó tras un título.

Ronaldo contó que el mejor título de su carrera fue la Eurocopa del 2016, su primer título a nivel de selecciones y que lo celebró mucho.

“El trofeo más importante que he ganado en mi carrera, el que gané con mi selección. Campeón de Europa con Portugal. Reí, lloré, fui entrenador, sufrió... Me emborraché después del partido. Lloré tanto que terminé deshidratado, bebí sólo una copa de champán y estaba un poco borracho. Pero es la verdad. Por lo general no bebo, pero ese día fue tan especial... Es el título más importante para mí", dijo.

Pero cuando le pidieron una virtud y un defecto señaló que “Soy muy inteligente y no tengo defectos. Siempre soy profesional".

Il gol più bello della mia carriera, parola di Cristiano Ronaldo

Otra de las frases que ha generado polémica es su premio por ser el mejor jugador de Italia en la temporada 2019-2020: “Por ahora soy yo, no sé el próximo año, pero por ahora soy yo. Es bueno, el año pasado fue el mejor jugador de la Serie A, pero tengo que decir que hay muchos buenos jugadores en la liga italiana. ¿Votaron los jugadores por mí? Es un gran honor y espero volver a ganar el año que viene".