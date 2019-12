Cristiano y la insólita razón para no ir a la gala del Balón de Oro

Ante la noticia de que Lionel Messi será el ganador del Balón de Oro 2019, según un documento que filtró la organización del evento, y en el que se señala que el portugués Cristiano Ronaldo no estaría entre los tres primeros, el jugador portugués de Juventus encontró una razón perfecta para ausentarse de la gala en París.

Curiosamente, este lunes se llevará a cabo en Italia, de forma paralela a la premiación de France Football, la Gran Gala del Calcio en Milán, en la que el portugués sería distinguido como el MVP de la pasada temporada en la Serie A y en la que además, recibiría el premio como el mejor delantero. Esa gala le caería como anillo al dedo para justificar su ausencia en la gala del Balón de Oro, en la que por primera vez desde el 2010 se habría quedado fuera del podio.

La pregunta es si Cristiano irá a Milán para la gala de la Serie A o preferirá borrarse de los dos eventos para evitar suspicacias. Cabe recordar que el portugués no asistió a la más reciente gala del premio The Best, de la Fifa, en el que Messi fue ganador.