Una odiosa comparación: así celebran su cumpleaños Cristiano y Neymar

El 5 de febrero es una fecha particular en el mundo del fútbol. Ese día celebran su cumpleaños dos de las más grandes estrellas de la actualidad: Cristiano Ronaldo y Neymar Jr.

El primero nació en Portugal hace 35 años y en su prolífica carrera ha ganado 31 títulos y ha recibido cinco veces el Balón de Oro.



En su madurez, con 4 hijos y una vida tranquila y disciplinada, el líder de Juventus celebró en sus redes: 'Happy Birthday to me'.



Su fiesta particular, sin su mediática novia, transcurre en el trabajo:

Este mismo 5 de febrero, Neymar Jr celebra sus 28 años, en una carrera con 20 títulos, sin Balones de Oro hasta el momento. Cuando salió de Barcelona a PSG, para convertirse de paso en el jugador más costoso del mundo, se dice que buscaba ese reconomiento...



Pero el contexto de su festejo es lo que contrasta fuertemente con el de su colega portugués.



Para empezar, el pasado fin de semana el brasileño celebró en una fiesta enorme, con decenas de invitados, hermosas modelos y casi toda la plantilla del PSG, menos Mbappé. La 'fiesta blanca' fue el título de una celebración que se extendió hasta la madrugada y que, según la prensa parisina, tuvo todo el toque frenético que caracteriza sus celebraciones.



'Infortunadamente', horas después de la fiesta se conoció que el estelar atacante estaba lesionado, con lo cual no pudo enfrentar este martes al Nantes en la Liga1.



El 'tratamiento' elegido por el jugador se desarrolla en una piscina en su natal Brasil, donde en pocos días comenzará el tradicional Carnaval de Río.



Con esta imagen que describe Neymar su manera de celebrar: 'Happy Brithday to me', escribió en su cuenta de Instagram, en la que compartió más de 20 historias con bellas mujeres, compañeros de selección y amigos en general, todos en actitud muy festiva y enviando sus mejores deseos:

Esta fecha es, sin duda, una oportunidad más para ver el contraste entre el modo de vida de uno y otro. Muchos se atreven a asegurar que la disciplina del portugués es lo que hace que, por ahora, Neymar ni esté a su altura en términos de rendimiento, ni sea el llamado a 'ocupar el trono' cuando CR7 y Messi se hayan alejado de las canchas.