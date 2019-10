Dani Alves defiende Neymar: “es un niño y una persona muy sensible”

Dani Alves, en su calidad de líder de la selección brasileña, salió a defender a Neymar, el jugador del París Saint-Germain, quien desde que llegó a Europa siempre se ha visto envuelto en polémicas, especialmente por temas extra deportivos. Alves habló claro en una entrevista concedida al programa Grande Círculo este domingo.

"A veces, para no generar un cierto tipo de sensibilidad, se mantiene al margen. A pesar de todo lo que se piensa, Neymar es un niño y una persona muy sensible. Se ve muy afectado por muchas cosas y a veces son injustas", dijo Alves, quien también se atrevió a aconsejar públicamente a su compañero de selección y con quien también compartió en el PSG.



"Cuando dicen algo que no está bien de ti tienes que dar la cara. Deben aprender a respetar a Neymar", dijo el lateral del Sao Paulo, quien también reconoció que en el pasado Mundial de Rusia tuvo que regañar a Neymar. "Ni siquiera regaño a mis hijos, pero le dije que debía tomar posición y actuar. Ney es nuestra bandera en el equipo, el jugador más importante del fútbol brasileño y también de los más importantes del mundo. La gente tiene que entender quién es, cómo piensa y por qué actúa así".



Neymar se recupera actualmente de una lesión que le ha impedido jugar con el PSG, una situación que causa preocupación en el club parisino, pues la poca participación del jugador no corresponde al astronómico salario que recibe.