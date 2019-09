'Hazard es un vago, nunca debería haber fichado por el Real Madrid'

Rolland Courbis, exfutbolista francés y actual entrenador, lanzó con todo contra Eden Hazard por su estado físico y contra Zidane por el mal momento que atraviesa el Real Madrid.



Courbis, por su parte, jugó en equipos como Olympique de Marsella, Mónaco y Olympiacos. Ha entrenado a varios clubes franceses e hizo parte de la Selección de Nigeria.

"Hazard era visto como la locomotora en cuanto a los fichajes, pero en realidad es un vagón de cola. Llegó en la pretemporada con seis o siete kilos de más, es una grosería. Si nos siguen diciendo que es un vago, este jugador nunca debería haber fichado por el Real Madrid", dijo en 'RMC Sport'.



También, el francés tuvo tiempo para tirarle a Zidane, su compatriota, que no ha podido empezar como era lo esperado en esta temporada.



"Hay que ver a lo que pasó cuando se marchó en 2018. No se atrevió a resolver el problema que tenía a al hora de cambiar cuatro o cinco jugadores con los que había ganado tres veces la Champions League. El gran problema que Zizou no ha conseguido resolver, Pogba o no Pogba, es el post-Ronaldo... que es un desierto", finalizó.