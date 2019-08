Estrella de Suramérica anunció su retiro: ¿Quién lo quiere como DT?

Ya pasó un año desde la última vez que Diego Forlán se puso los cortos por última vez y este martes, en una entrevista con Telemundo, el uruguayo anunció que está listo para asumir una nueva etapa como entrenador.

Ya con 40 años, el mágico delantero suramericano aceptó que le gustaría dirigir a Peñarol, equipo de sus amores, aunque tampoco descarta la idea de empezar desde mucho más abajo, con las inferiores de algún club.

"Me encantaría dirigir Peñarol y la selección. Hay que ver si uno tiene la capacidad, aunque el sueño siempre está. Me encantan los profesionales, pero también los juveniles. Yo me formé durante estos 21 años de carrera, me pulí y aprendí muchísimo en todos los lugares que he estado. Yo insisto en lo que es la formación y el trabajó porque lo viví en el 2002, cuando llegué al Manchester United, que si no cambiaba no iba a poder quedarme", dijo el ya exjugador.

Diego Forlán anunció su retiro como futbolista. Crack. Se viene una nueva etapa: entrenador. Dejó este gran mensaje: "Yo me formé durante estos 21 años: me seguí formando siempre. Me pulí y aprendí muchísimo en todos los equipos en los que he estado".pic.twitter.com/EnLhM20gzu — Juan Génova (@JuanGenova980) August 7, 2019

La carrera de Forlán fue exitosa en Europa y también con su selección. Pasó por Independiente (Argentina), Manchester United (Inglaterra), Villarreal (España), Atlético de Madrid (España), Inter de Milán (Italia), Internacional (Brasil), Cerezo Osaka (Japón), Peñarol (Uruguay), Mumbai (India), Kitche (Hong Kong) y ganó diferentes títulos colectivos y distinciones individuales. Con la celeste fue campeón de la Copa América 2011, que se jugó en Argentina.