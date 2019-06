El mensaje de Cristiano a De Ligt tras la final de la Nations League

Finalizado el partido que le dio el título de la Nations League a Portugal (1-0 sobre Holanda), Cristiano Ronaldo y Matthijs De Ligt se encontraron en el centro del campo para saludarse y, en medio del encuentro el futbolista portugués aprovechó la oportunidad para darle un mensaje al defensor holandés que brilló con Ajax durante la pasada temporada.



“¿Te vienes a Turín?”, habrían sido las palabras que Cristiano Ronaldo dijo al oído de De Ligt quien entre risas no entendió muy bien qué le había dicho el atacante portugués, considerado como uno de los mejores del mundo y quien sueña con armar una gran escuadra para lograr el título de la Champions League y retener el scudetto en el próximo año competitivo.



La situación, que dentro del terreno de juego pasó desapercibida, tomó trascendencia minutos más tarde en la zona mixta del Estadio Do Dragao en Portugal, cuando le preguntaron al jugador holandés por lo que le había dicho Cristiano y este respondió con claridad: “Me dijo que si me iba a Turín. Al principio no lo entendí pues me sorprendió un poco, me dejó un poco en shock, así que me reí. Pero no respondí nada”.



De igual manera, el futbolista también quiso aclarar que todavía no ha tomado una decisión al respecto: “Cuando estás decepcionado por perder un partido, es en eso en lo único que piensas. Ahora no me importa esa situación, el mercado de pases apenas se va a abrir, así que primero quiero irme de vacaciones, descansar y luego, ya veré”.



Esta fue la curiosa imagen que se presentó en el estadio Do Dragao: