En Brasil no paran: jugadores y equipos protestan por no tomar medidas

Una de los pocos campeonatos que no han parado en latinoamérica es el de Brasil, y ante la inminente propagación del coronavirus a nivel mundial y local, varios jugadores y equipos de la Confederación Brasileña de Fútbol han manifestado su descontento por no haber entrado en receso de actividades. Así lo demostró Gremio de Portoalegre en el partido frente a Sao Luiz, en el que todos los jugadores y cuerpo técnico salieron con tapabocas.

¡Más conciencia, por favor!



Esta fue la manera de quejarse de los jugadores del Gremio vs su directiva por hacerlos jugar.



No se trata de generar pánico, es cuestión de prevención para evitar desgracias.pic.twitter.com/hwWs9Hiupa — Luis Omar Tapia (@LuisOmarTapia) March 15, 2020

Otro que demostró su descontento con la situación fue el técnico del Flamenco actual campeón de la Libertadores, Jorge Jesús, quien expresó su inconformidad afirmando: “Esto no es una broma. Yo no tenía noción de lo que era, me estoy dando cuenta hoy. Es necesario pensar aquí en Brasil que no es sólo en otros países. Es un virus que aparece fácilmente en todas partes”. Además, también defendió y apoyó a los jugadores, diciendo: “Esto sentimentalmente conmovió al equipo. El hecho de que no haya habido una multitud también se movió. Creo que esto tendrá que parar. Tenemos que defender a los jugadores, no son superhombres”.

La Confederación Brasileña de Fútbol habló, y ante las frecuentes protestas por parte de los jugadores, comunicó que a partir del lunes 16 de marzo, suspenderá temporalmente las competencias que involucren la participación de las selecciones nacionales y la Copa de Brasil. Anunciando que cada estado asume la responsabilidad de suspender o no, los torneos estatales y regionales que hasta el momento se juegan a puerta cerrada. La Liga de Brasil, tiene su comienzo en Abril y hasta el momento no se moverá la fecha de comienzo.