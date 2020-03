Reviva el clásico Galatasaray vs Besiktas, con Falcao como titular

Turquía, uno de los pocos países que sigue jugando su torneo a pesar de la emergencia por coronavirus covid-19, vive el clásico Galatasary vs Besiktas.

El colombiano Falcao García es titular en el local, en un estadio totalmente vacío



¡SE FIRMA EL EMPATE! Galatasaray y Besiktas pactaron el 0-0 en el clásico de la fecha por al Superliga de Turqía.



Minuto 90- Se fue de la cancha Falcao y ya están todos contentos con el empate...



Minuto 85- peligroso tiro de esquina de Besiktas que encontró bien ubicado a Muslera



Minuto 83- Lo tuvo Onyekuru pero le pegó mal y no pudo hacerle daño a Karius



Minuto 78- ¡La mejor opción de gol del partido! Bayram recibió un gran pase filtrado de Marcao pero su violento remate cruzado fue el lucimiento de Karius, quien dio al rebote a la otra punta pero Feghouli, quien llegó libre, no aprovechó



Minuto 71- Vino la acción lde lucimiento y el error de karius en un solo instante: rechazó bien el remate frontal de Onyekuru, a quien le salió con todo el cuerpo apra anticipar también la llegada de Falcao, pero en ese afán dejó el arco solo y un compañero tuvo que sacar de la raya la pelota... Ay Karius...



Minuto 54- Otra vez 'El Tigre': enganche y zurdazo del colombiano, al que le faltó un poquito de dirección...



Minuto 49- Se cuela perfecto Falcao entre los centrales y el cabezazo se le va apenas pegado al palo.. ¡Se salva Besiktas!



SEGUNDO TIEMPO EN JUEGO



TERMINA EL PRIMER TIEMPO. Sin goles en un clásico con solo un remate al arco . Falcao, muy solo en el ataque del local.



Minuto 45- Un tiro libre por poco sorprende a Karius, quien esta vez volaba bien.



Minuto 29- ¡Se salva Besiktas! Falcao aguanta la pelota pero, al quedarse sin ángulo, ve venir a Feghouli y le sirve el pase, pero a tiempo reacciona Karius



Minuto 26- Por fuera de lugar se anula una jugada de gol de Yilmaz, que sorprendía a la zaga de Galatasaray y hasta provocaba el error de Muslera



Minuto 22- Primer acercamiento de Besiktas, cabezazo de Gonul que a tiempo corta Donk



Minuto 17- Lo tuvo Donk: ttremendo cabezazo a la salida de un tiro de esquina, apenas por arriba del arco de Besiktas



Minuto 8- Salió terrible Karius y por poco puñetea a Donk... pedía penalti Falcao, pero no era



Minuto 7- Onyekuru, cerró bien el portero Karius... ¡Sí, el mismo Karius tristemente célebre de la Champions!



Minuto 5- Falcao remata desviado, muy desviado... Galatasaray toma la iniciativa



¡RUEDA LA PELOTA!