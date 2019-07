Un momento difícil: la pesadilla que viven Nainggolan y su esposa

La temporada de Radja Nainggolan en el Inter de Milán no fue la mejor. El volante belga no se acomodó al equipo italiano y hace unos días le informaron que no hace parte del proyecto deportivo que encabeza en técnico Antonio Conte. Pero eso no fue una mala noticia para el jugador, que no se sentía cómodo en el club neroazzurro, y que tiene cosas mucho más importantes en qué preocuparse.

Junto a su familia, Nainggolan pasa por un difícil momento debido al estado de salud de su esposa, Claudia Lai, quien anunció en redes sociales la situación que está pasando y que tiene en vilo al futbolista.

“Hace un mes que me despierto cada día esperando que se trate solo de una pesadilla. Hace un mes que me despierto cada día viendo que estoy viviendo una pesadilla. Esperaba que este día llegara lo más tarde posible, pero no ha sido así. Los días han pasado volando y mi alegría, también. A partir de hoy comienzo un nuevo camino en mi vida: la quimioterapia”, publicó Claudia, confesando que padece de cáncer.



La esposa de Nainggolan confesó que por primera vez siente “miedo de empezar un nuevo día. Miedo es poco... ¿Qué puedo decir después de cubos de lágrimas derramadas? Es hora de salir y luchar contra esta bestia”.