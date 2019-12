Estalla guerra entre Real Madrid y Juventus por 'ninguneo' a Cristiano

Las diferencias entre Juventus y Real Madrid, que parecían superadas tras la negociación por Cristiano Ronaldo en la temporada pasada, afloraron en forma de escándalo.

La prueba la entrega el diario 'La Gazzetta dello Sport', que posterior al sexto balón de Oro de Lionel Messi ha publicado en su portada un titular contundente: "Guerra estelar por Ronaldo: la Juve ataca al Real".



El prestigioso medio se hace eco de una declaración del director deportivo de Juventus, Fabio Paratici, que va en la misma línea del central Giorgio Chiellini, sobre una supuesta decisión del Real Madrid de bloquear el Balón de Oro de 2018 para Cristiano: "El año pasado no tuvo que ganar Modric, como máximo Pogba o Griezmann. Se lo dieron a Modric solo porque el Madrid no quería que Cristiano se fuera del Santiago Bernabéu", dijo Chiellini.



Paratici, a su turno, dijo: "es difícil decir que se le ha quitado un Balón de Oro a Ronaldo, pero no hay ninguna duda que algunos clubes como el Real Madrid y el Barcelona tienen un gran peso".



La prima pagina della #Gazzetta di oggi



Tutte le notizie 👇https://t.co/F16niHstsi pic.twitter.com/Hv9dRz7fE2 — LaGazzettadelloSport (@Gazzetta_it) December 4, 2019



La teoría del medio italiano es que Florentino Pérez, presidente del Madrid, aun está dolido por la marcha de Cristiano Ronaldo, a pesar de que le dejó en caja 112 millones de euros.



Para probar su punto hace una comparación de los títulos ganados y el dinero invertido en los últimos cinco años por el Real Madrid y Juventus, justificando que los italianos merecerían mejor suerte.