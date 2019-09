El equipo ideal de la Fifa causa polémica: ¿merecían estar estos once?

Este lunes fue elegido el once ideal de la FIFA y FIFpro, que son votados por los mismos futbolistas de todo el mundo. Los 11 jugadores fueron anunciados en la ceremonia de los premios The Best. La conformación del equipo causó polémica, pues no todos son merecedores por su nivel en la última temporada.

El once ideal lo conformaron: el arquero brasileño Alisson; Matthijs de Ligt (Holanda), Sergio Ramos (España), Virgil van Dijk (Holanda) y Marcelo (Brasil); Frenkie de Jong (Holanda), Luka Modric (Croacia), Eden Hazard (Bélgica); Lionel Messi (Argentina), Kylian Mbappé (Francia) y Cristiano Ronaldo (Portugal).



La principal discusión es por la presencia de Marcelo y Modric, ambos del Real Madrid, pues no tuvieron su mejor temporada en la campaña 2018-2019.