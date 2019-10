Estos son los partidos recomendados de FUTBOLRED para el fin de semana

Se viene un interesante fin de semana con duelos de gran interés como los de la Liga Colombiana, que tendrá dos clásicos el próximo domingo. De otro lado, en España, el Real Madrid necesita tomar confianza, pero tendrá enfrente a un durísimo Granada, que ya le ganó al Barcelona, que a su vez tendrá un duro examen contra el Sevilla en el Camp Nou. Estos y otros partidos aparecen en la lista que recomienda FUTBOLRED para que organice su tiempo, sus actividades con la familia y se dedique a disfrutar del buen fútbol.

Viernes 4 de octubre

1:30 p.m. Herta Berlín vs. Fortuna Dusseldorf (Bundesliga)

1:45 p.m. Amiens vs. Marsella – (Liga de Francia)

2:00 p.m. Real Betis vs. Eibar – (Liga de España)

5:00 p.m. Newell’s Old Boys vs. Banfield – (Superliga Argentina)

Sábado 5 de octubre



6:30 a.m. Brighton vs. Tottenham – (Liga Premier de Inglaterra)

8:30 a.m. Bayern Múnich vs. Hoffenheim (Bundesliga)

9:00 a.m. Burnley vs. Everton - (Liga Premier de Inglaterra)

9:00 a.m. Liverpool vs. Leicester City - (Liga Premier de Inglaterra)

9:00 a.m. Real Madrid vs. Granada (Liga de España)

10:30 a.m. Paris Saint-Germain vs. Angers (Liga de Francia)

12:00 p.m. Genclerbirligi vs. Galatasaray – (Superliga de Turquía)

5:30 p.m. Jaguares vs. Once Caldas (Liga Colombiana)

Domingo 6 de octubre



8:00 a.m. Man. City vs. Wolverhampton (Liga Premier de Inglaterra)

8:00 a.m. Southampton vs. Chelsea (Liga Premier de Inglaterra)

8:00 a.m. Atalanta vs. Lecce (Liga de Italia)

1:45 p.m. Inter vs. Juventus (Liga de Italia)

2:00 p.m. Barcelona vs. Sevilla (Liga de España)

3:00 p.m. Millonarios vs. Patriotas (Liga de Colombia)

4:00 p.m. Nacional vs. Junior (Liga de Colombia)

5:00 p.m. Cali vs. América (Liga de Colombia)

6:00 p.m. La Equidad vs. Santa Fe (Liga de Colombia)