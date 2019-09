Gabriel Batistuta busca aliviar un intenso dolor: exitosa cirugía

Gabriel Batistuta era, antes de Lionel Messi, el mejor atacante de la historia de Argentina. Un delantero potente, hábil con ambas piernas de cara a puerta e imbatible en el juego aéreo.

Sus gestas son un recuerdo muy vivo para los argentinos, que en 2002 se ilusionaron con un título mundial gracias, en gran parte, a sus goles. Hoy es comentarista en Fox Sports, tarea que ha puesto en pausa para hacerse una compleja cirugía que consistió en reemplazar el tobillo izquierdo por una prótesis, para aliviar un dolor insoportable que arrastra desde sus días como jugador.



El propio 'Bati' compartió en sus redes sociales el primer balance de la intervención, que ahora pasa a la fase de rehabilitación:





Primera etapa superada, la prótesis en el tobillo izquierdo ya es una realidad, ahora vamos por la recuperación. Gracias por tanto cariño y preocupación. pic.twitter.com/ODVX2fwDZh — Gabriel Batistuta (@GBatistutaOK) September 17, 2019



El exjugador había explicado que su objetivo número uno es anular un dolor que ha minado notablemente su calidad de vida: "Lo que más espero es no tener dolor cuando estoy sentado, y después poder caminar. Si puedo esquiar o jugar un poco al golf, mejor. Pero la idea de la operación es sacar el dolor", dijo en FOX.



El diario Olé recuerda que el artillero sufrió estos intensos dolores por la constante exigencia a la que se sometió como jugador de Boca, River, Fiorentina, Roma e Inter y por las constantes infiltraciones a las que tuvo que someterse. Según dicho medio, en una entrevista con TyC Sports, en 2014, él mismo explicó hasta dónde llegó su sufrimiento: "Dejé el fútbol de un día para el otro y no podía caminar más. No al mes, sino a los dos días no podía caminar más. Me oriné en la cama teniendo el baño a tres metros porque no me podía levantar".



Batistuta rechazó recientemente una oferta de Diego Maradona para acompañarlo en el cuerpo técnico de Gimnasia, pues ya tenía programada esta cirugía en Suiza, donde hará una larga e intensa rehabilitación a partir de ahora.