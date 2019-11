Sarri da la cara: el enfado y la razón del cambio de Cristiano

Cristiano Ronaldo fue sustituido al minuto 55 en la victoria por 1-0 de Juventus contra Milan este pasado domingo. El portugués salió muy enfadado y se fue directamente a los vestuarios, sin darle la mano a Sarri, entrenador del club.



El mismo técnico habló en 'SkySport' luego de esta polémica y no le puso mucho cuidado a la situación. Elogió a Cristiano y también le agradeció por el esfuerzo que hizo, argumentando que tenía un golpe.

La razón del cambio...



“Le dieron una patada hace veinte días y desde entonces no consigue entrenar bien. Ese es el problema, la falta de continuidad en los entrenamientos. El problema no es grave".



El enfado...



"Se necesita algo de tolerancia, si quitas a un jugador que lo está dando todo, es normal que tenga cinco minutos de enfado. A un entrenador le gusta ver eso: me preocuparía más lo contrario”.