¡Tome nota! Estos son los horarios del Mundial de Clubes 2019 en Catar

Flamengo, el reciente campeón de la Libertadores, ya está pensando en el Mundial de Clubes en el que buscará seguir haciendo historia al quedarse con un título mundial por segunda vez en su historia.



La única ocasión en la que el 'Fla' conoció la gloria mundial fue precisamente contra Liverpool, equipo que llega al torneo como campeón de Champions League, al que le ganó la final de la Copa Intercontinental en 1981.

En esta ocasión también participan equipos como Monterrey de México, que buscará dar la sorpresa al lograr quedarse con el título mundial, algo inédito para equipo afiliados a la Concacaf.



Horarios mundial de clubes:

​

Cuartos de final

​

Sábado 14 de diciembre

Al Hilal vs. Es Tunis

Hora: 9 a. m.

TV: Fox Sports



Monterrey vs. Al-Sadd

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



Quinto puesto

​

Martes 17 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 9:30 a. m.

TV: Fox Sports



Semifinal

​

Martes 17 de diciembre

Flamengo vs. Por definirse

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports



Miércoles 18 de diciembre

Por definirse vs. Liverpool

Hora: 12:30 p. m.



Tercer puesto



Sábado 21 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 9:30 a. m.

TV: Fox Sports



Final

​

Sábado 21 de diciembre

Por definirse vs. Por definirse

Hora: 12:30 p. m.

TV: Fox Sports