¡Fifa da la cara! Asegura transparencia en la votación para 'The Best'

La FIFA lamentó la publicación de informaciones que cuestionan la integridad de la votación de los premios "The Best" y aseguró que todos los votos fueron remitidos de acuerdo a las reglas y los plazos establecidos para ello, por lo que "no hay dudas sobre la autenticidad del resultado". "Estas informaciones son injustas y engañosas.



El procedimiento de voto para cada uno de los premios se supervisa y monitoriza por un observador independiente, en este caso PricewaterhouseCoopers (PwC) Suiza. Tanto FIFA como el observador pueden demostrar que todos los votos se presentaron de acuerdo a las reglas y dentro de los plazos Consecuentemente no hay duda en absoluto sobre la autenticidad del resultado", afirmó la FIFA en un comunicado.



Tras celebrar el pasado día 23 en Milán su gala anual, en la que el delantero argentino del Barcelona Leo Messi fue distinguido con el premio "The Best", la FIFA aclaró que sigue con PwC las normas de asignación y los procedimientos de control estándar y que de acuerdo a estos procedimientos pide a todas sus asociaciones que presenten sus votos tanto de forma electrónica como por escrito.



"Los documentos escritos también deben estar firmados por las personas responsables de la asociación, así como por las personas autorizadas a votar. Por lo tanto, para que un voto sea válido debe incluir las firmas respectivas y los sellos de las asociaciones", aclaró.

No obstante, la FIFA añadió que "si hay algún caso de mal hacer, incluso aunque no afecte al resultado de la votación, la FIFA investigará y aplicará sanciones donde sea necesario".



La reacción de la FIFA se produjo horas después de que la Federación Nicaragüense de Fútbol (Fenifut) asumiera su error al notificar la votación a la FIFA, ya que fue el lateral Manuel Rosas y no el capitán de la selección de Nicaragua, el delantero Juan Barrera, quien votó por Leo Messi al premio "The Best".

La entidad asumió su error al notificar a la FIFA que los votos correspondían a Barrera y no a Rosas, un mexicano nacionalizado nicaragüense que es otro de los capitanes de la selección. Según la Fenifut, "por un error administrativo" al momento de enviar la información a FIFA "erróneamente se adjuntó el nombre y firma de Juan Barrera" a favor de Messi, "misma que estaba registrada por la votación efectuada del año anterior".



No obstante, aseguró, que el jugador que eligió a Messi fue Rosas y no Barrera. La Fenifut explicó que ellos trasladaron la votación de los premios FIFA 'The Best' al seleccionador nacional, el costarricense Henry Duarte, quien a su vez se encargó de nombrar a uno de los capitanes.

Duarte, según la versión de la Fenifut, eligió al jugador Manuel Rosas, quien ya había ejercido su voto en ediciones anteriores. También la Fenitut corroboró que tanto Duarte como Rosas votaron de la misma manera, como aparece en el listado oficial de FIFA, es decir 5 puntos para Messi, 3 para el senegalés Sadio Mané, y un punto para el portugués Cristiano Ronaldo.



"Fenifut desea dejar en claro que toda esta situación fue un mal entendido. Aunque nos hacemos responsables del error administrativo y entendemos las molestias que pudo causar en uno de nuestros capitanes de nuestra selección nacional", señaló el organismo.