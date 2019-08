Ni perdón ni olvido: así fue el desprecio de Armani con un futbolista

Franco Armani estuvo presente en la victoria por 3-0 de River Plate sobre Lanús en la Superliga Argentina. Agustín Rossi, arquero granate, le tendió la mano al final del partido y el argentino, con desprecio, ni lo saludó.



Pero todo tiene una razón; las frases que tuvo Rossi contra Armani en tiempo pasado.

Las polémicas frases de Rossi contra Armani:

"¿Si Armani es el mejor arquero del fútbol argentino? No sé, no tengo por qué opinar de alguien que quizás está cumpliendo con su trabajo como lo hacemos todos los demás. La verdad que sí, ha tenido un gran momento. Le ha tocado ir al Mundial, también por el tema de Caballero le tocó atajar, pero quizás se amplifica porque ha tenido determinación en partidos donde River quizá no ha ganado o ha ganado por un gol y en los momentos donde me ha tocado a mí salvar un pelota de partido se tapó por otra cosa y no se habló demasiado", dijo Rossi, quien tapó en Boca.



"Creo que se generó un ámbito donde quizás, por darte un ejemplo: hemos ganado partidos 1-0 donde tuve una o dos atajadas importantes y se valoraba más al que hacía el gol, cuando quizás por darte un ejemplo nomás, en River el equipo ganaba 3-0 y el arquero atajaba una sola y se manifestaba esa sola atajada".



“Más allá de haber tenido algunos partidos buenos, como te dije antes, hubo partidos que se valoró más un atajada de Armani y el trabajo de equipo, y en Boca o en los otros clubes no pasaba. Si uno se pone a analizar las vallas menos vencidas del torneo creo que Armani no ha tenido tantas como otros arqueros o la cantidad de goles que le han hecho a River. Eso influyó obviamente tener una buena racha de partidos donde quizás ha sacado pelotas importantes, también hacía que a otros arqueros no le den tanto valor".



"¿Si sentí que Armani tenía buena prensa y yo no? Sí, como te dije antes, hubo partidos por ejemplo donde yo capaz atajé una pelota importante por partido pero se hablaba más de un gol de Carlitos, o un gol de Wilmar, o lo que sea. Y creo que River quizá ganaba 4-0, Armani sacaba una sola y aunque hayan ganado 4-0 se hablaba de esa atajada de Armani. Fueron cosas que quizá a uno le molestan pero que ya pasaron, uno da vuelta la página y tiene que estar preparado para lo que demanda el mundo Boca.



"En los partidos que le tocó sacar una pelota (a Armani), se magnificó más la atajada que el gol. Son cosas que ya no dependen del futbolista. Es el punto de vista del periodismo".



*Frases tomadas de 'Olé'.