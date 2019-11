Tome nota: partidos recomendados de FUTBOLRED para esta semana

Desde este martes habrá movimiento en el calendario futbolero de la semana, porque el Boyacá Chicó podría dar un paso definitivo hacia la final de la Primera B. Entre miércoles y jueves tendremos la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga II-2019 con un interesante Tolima vs. Nacional y Cali vs. Santa Fe. En la fecha Fifa hay una nutrida lista de partidos con amistosos, entre los que destacamos como es obvio, el que jugará la selección Colombia contra Perú, el próximo viernes, así como los juegos por las eliminatorias para la Eurocopa 2020.

Martes 12 de noviembre



8:00 p.m. Boyacá Chicó vs. Real Cartagena (Torneo de la B) TV: Win Sports

Miércoles 13 de noviembre



6:30 p.m. Pereira vs. Quindío (Torneo de la B) TV: Win Sports



7:00 p.m. Tolima vs. Nacional (Cuadrangulares Liga II-2019) TV: Canal RCN



8:30 p.m. Cali vs. Santa Fe (Cuadrangulares Liga II-2019) TV: Win Sports

Jueves 14 de noviembre



2:00 p.m. México vs. Holanda (Semifinal Mundial Sub-17) TV: Directv 612



2:45 p.m. Portugal vs. Lituania (Eliminatorias Eurocopa) TV: Directv 613



2:45 p.m. Francia vs. Moldavia (Eliminatorias Eurocopa) TV: Directv 610



2:45 p.m. Inglaterra vs. Montenegro (Eliminatorias Eurocopa) TV: ESPN 2



7:00 p.m. Cúcuta vs. Junior (Cuadrangulares Liga II-2019) TV: Canal RCN



8:30 p.m. América vs. Alianza Petrolera (Cuadrangulares Liga II-2019) TV: Win Sports

Viernes 15 de noviembre



8:30 p.m. Colombia vs. Perú (Amistoso internacional) TV: Canal Caracol