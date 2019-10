Pronto se acabó el encanto: Independiente de Argentina se queda sin DT

Sebastián Beccacece renunció esta tarde como técnico del Independiente en una conferencia de prensa a la que convocó luego de una reunión con los principales directivos del club de Avellaneda.

"Luego de la reunión con los dirigentes, decidimos de común acuerdo que no seguiré en Independiente". Sobre esto mismo, amplió: "Apelamos al sentido común, no se dieron los resultados y es muy difícil. Más allá del vínculo y las ganas, hay una realidad que se impone", enfatizó Beccacece un día después de sufrir la eliminación de la Copa Argentina ante Lanús tras perder por 2-0.



Luego de arribar al 'Rojo' a principio de temporada, Beccacece puso punto final a su ciclo luego de 16 partidos entre Copa Argentina, Sudamericana y Superliga, de los cuales ganó 8, empató 1 y perdió 7.



"Hay una realidad que se impone. En mi visión, Independiente consiguió menos puntos de los que merecía, pero no es excusa. Uno cuando gana los partidos no gana puntos, sino que gana tiempos para construir", sostuvo el entrenador.







Con respecto a sus sensaciones luego de tomar esta decisión, Beccacece concluyó: "Estoy dolido porque uno no pudo alcanzar lo que ilusionaba. Lo más importante es el valor humano que quedó con este grupo. Hemos dado todo. No me reprocho nada y entiendo las exigencias y la molestia de la gente".



Esta fue la quinta experiencia como técnico luego de su doble paso por Defensa y Justicia, Universidad de Chile y ser ayudante de Jorge Sampaoli en la Selección Argentina con la conducción de la Sub'20.