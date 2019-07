El Inter organiza la casa: además de Icardi saldrán dos emblemáticos

Cansados de la tensión mediático, los dueños y directivos del Inter de Milán decidieron cortar de raíz y harían una 'limpieza general' a la casa, que incluiría a jugadores emblemáticos.

La decisión del equipo sería terminar de tajo con la supuesta disivisión en dos bandos que habría dentro del vestuario, uno de 'seguidores' de mauro Icardi y otro de sus opositores, aparentemente liderados por Perisic, con el apoyo de Nainggolan. Todos están en la vitrina y se les buscaría salida pronto.



La compleja situación de Icardi, que es un lío antes y después de la llegada de Antonio Conte, podría estar cerca de resolverse si esposa y agente, la polémica Wanda Nara, lleva a buen puerto una negociación con el Napoli.



"Mauro ha pensado seriamente en la propuesta de De Laurentiis. Absolutamente no lo considera un equipo inferior a la Juve y para los próximos días tiene un contacto con Ancelotti en la agenda", dijo este lunes el diario Corriere dello Sport. "Entre otras cosas, la Sra. Wanda, a pesar de las intenciones anteriores, o de alejarse lo más posible de Milán, está lista para cambiar de opinión e incluso de ciudad", añadió.



Por Perisic, finalista del Mundial de Rusia con Croacia, o Nainggolan, no han escuchado ofertas por ahora. Junto a Icardi, todos han perdido valor en el mercado en el último año, como explicó el diario Marca.







Conte ya quiere su propio equipo



Según Corriere dello Sport, al DT del Inter, Antonio Conte, "le gustaría que Lukaku y Dzeko lo antes posible. Y no ellos: en el centro del campo se necesita un mediocampista con buen pie, dinámico, que no tenga muchos problemas contractuales para reemplazar a Radja Nainggolan, ahora fuera del juego según el técnico de Lecce", dijo Gazzetta dello Sport.



La prensa italiana insiste en que Inter apenas llegó a una oferta por Lukaku de 60 millones, mientras que Manchester United no lo quiere ceder por menos de 80.



El mercado avanza y hay una limitación: el mercado de Inglaterra cierra el 9 de agosto. ¡Hay que correr!