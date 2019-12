Iván Duque intervino y habló sobre el papá de 'Juanfer' Quintero 

Luego del descontento de Juan Fernando Quintero en redes sociales, aparecieron respuestas del General del Ejército, Zapateiro, y del Presidente del país; Iván Duque.



El primero ya había respondido, pero ahora fue el turno para el Jefe de Estado de Colombia, quien mencionó que ya se contactó con él y que hará lo posible por hacer la reunión con el militante.

"Yo quisiera ser prudente en esto. Yo ya hablé con él (Quintero), pero no quiero hacer de esa conversación un diálogo político. Le tengo gran admiración y me parece que es uno de los grandes deportistas que tiene Colombia (…) Hablé con él y le dije que tendrá todo el apoyo del Gobierno para que se pueda esclarecer esa situación. Él me dijo, con esa forma madura y constructiva que tiene, que a lo único que aspira es que yo le ayudara con el tema. Me dijo que se quería reunir con el general Zapateiro y le dije que íbamos a propiciar esa reunión para que desde las puertas del Ejército faciliten todo el proceso que permita esclarecer este hecho", dijo en 'Mañanas Blu'.



Por otro lado, finalizó con un poco de lo que le dijo al '10' de River Plate, que perdió a su papá hace 24 años por tema de una desaparición forzada en el batallón militar que dirigía Zapateiro.



"La calidad de ser humano que es Juan Fernando Quintero, pero, además, el sentido constructivo con el que quiere aclarar una situación que le ha marcado tanto dolor en su vida. Todo lo que podamos hacer para que esa familia, que ha tenido ese dolor, pueda esclarecer esos hechos, pues lo vamos a hacer (…) De parte del general Zapateiro, del Ejército y de la institucionalidad del Gobierno, vamos a ayudar en ese propósito", finalizó.