Pékerman, uno de los candidatos para dirigir un 'titán' de Suramérica

José Néstor Pékerman, entrenador que brilló con la Selección Colombia y las inferiores de Argentina, podría tener un nuevo club. Por un lado, se hablaba antes de un posible acercamiento con la Selección de Ecuador, pero finalmente no prosperó.



Ahora, Pékerman podría ser uno de los candidatos para ir a Boca Juniors, que no encuentra rumbo con Gustavo Alfaro, el actual técnico del club xeneize.

Por otro lado, hay una principal razón que se debe dar. Christian Gribaudo, candidato del oficialismo, tendría como objetivo acercar a José Pékerman para que sea el entrenador del equipo, recordando que hay elecciones a la dirigencia de Boca.



"No he hablado con él, pero me gustaría contarle cuál es mi proyecto y tener una conversación. Es alguien con quien tengo muchas ganas de sentarme hablar”, afirmó el argentino en entrevista con 'TyC Sports'.