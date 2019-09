Julián Tovar, una promesa del ataque que sueña con Nacional y Europa

Con 18 años, 1.81 de estatura y un hambre de gol cada vez que pisa una cancha, para Julián Tovar el sueño de ser futbolista se está transformando poco a poco en una realidad. Nacido en Bogotá, Tovar vivió 12 años en Villavicencio y hace siete, regresó a la capital colombiana para desplegar su talento con el Club Caterpillar y desde este año, con Fortaleza, donde juega con el equipo Sub 20.





En diálogo con FUTBOLRED, Tovar habló de sus orígenes, su familia, sus sueños de jugar en clubes como Atlético Nacional, Boca Juniors de Argentina y develó que tendría un acuerdo muy adelantado para irse a jugar a un club de la segunda división de España, en el próximo mercado de invierno.



¿Cómo fue su experiencia en el Campeonato Nacional Juvenil en Medellín?



Fue una muy buena experiencia, jugamos en unas canchas con muy buenas condiciones, el clima al comienzo de los partidos fue un poco fuerte, pero nos íbamos acostumbrando a medida que avanzaban los minutos. Tuve la fortuna de marcar 12 goles y representar muy bien a Bogotá en un torneo donde hay figuras de todo el país, los enfrentamientos son parejos y da un gusto medirse contra jugadores que han alcanzado procesos de Selección Colombia. Contra Antioquia fue un partido muy difícil, empatamos 0-0, pero tuvimos muchos instantes del partido en que los sometimos, nos faltó ser contundentes para llevarnos el resultado.



¿Un ídolo?



Como centrodelantero, mi referente en el fútbol es Falcao, me gusta mucho los movimientos que tiene en la cancha, la manera de atacar los espacios, de llegar a definir y además que es una gran persona. Sin dudas es un ejemplo a seguir.



¿Cómo describe su juego?



Soy un delantero inteligente, me destaco por hacer buenos movimientos, diagonales cortas, pivoteo bien, soy fuerte en el juego aéreo y trato de mentalizarme en jugar y marcar varios goles. Este año en la primera fase del Campeonato Nacional Juvenil, tuve la oportunidad de marcar cuatro goles.







¿Cuáles fueron sus comienzos en el fútbol?



Desde muy niño comencé a jugar en un equipo de barrio en Villavicencio, en el 2013 llegué a Bogotá a jugar con Caterpillar donde jugué la Pony Fútbol (actual Baby Fútbol), estuve durante 6 años, formado por el profesor Pedro León. En este 2019 que pasé a Fortaleza, donde juego en el equipo Sub 20. Fortaleza es un club con buena proyección para sus jugadores, aún no he debutado profesionalmente, pero veo que estoy cerca de debutar, me estoy preparando intensamente para aprovechar cuando se presente la oportunidad.



¿En qué equipos desearía jugar en Colombia y en el exterior?



En Colombia me gustaría jugar en Atlético Nacional, porque es un club referente del país. Del exterior me gusta mucho Boca Juniors de Argentina, porque siempre han tenido delanteros referentes como (Martín) Palermo. Uno trabaja para ser importante en el equipo y convertirse con el tiempo en ídolo. Más adelante me gustaría también representar a la Selección Colombia.



Se habla de una oferta para ir al fútbol español ¿Le seduce? ¿Cómo va la negociación?



Estamos en conversaciones con un equipo de la segunda división de España, mi representante Diego Torres de la Agencia española ‘Best of you’, está al tanto de esas negociaciones. Es una gran oportunidad, la oferta es interesante y el fútbol español es muy bueno, con mucha técnica, táctica y donde más allá de la velocidad, hay que pensar mucho.

Anhelo ‘tricolor’



¿Ha tenido acercamientos con la Selección Sub 20?



Todavía no he tenido acercamientos con la Selección Colombia, pero han ido preguntando por mí. Al ser goleador de un torneo como el Campeonato Nacional Juvenil, lo van poniendo en el radar. Si se da, espero representar al país de la mejor manera.



¿Quiénes conforman su familia?



Vivo con mi abuela, mi abuelo, mi mamá y mi hermano, mi papá vive en Villavicencio. Estuve 12 años viviendo en Villavicencio.



La llegada a la Selección Bogotá ¿Cómo fue el proceso para consolidarse?



El proceso de mi llegada a la Selección Bogotá fue duro, tuve una competencia con jugadores que ya los han ido acercando al profesionalismo, por fortuna pude mantener un nivel importante y me consolidé como goleador.



¿Qué pasa con el jugador bogotano que no termina de consolidarse en el volumen deseado?



Yo creo que todo pasa por la mentalidad, es cuestión de creérsela. Porque el jugador bogotano tiene buena técnica, es habilidoso, pero si tuviera una mentalidad más fuerte, tendríamos más jugadores destacados en el profesionalismo. Los jugadores que se han consolidado son un ejemplo para los que venimos formándonos. Con el tiempo, el jugador bogotano va a tomar una mayor participación en nuestro fútbol profesional.



El fútbol y el estudio ¿Cómo alternarlos con el fútbol y qué quiere hacer cuando termine su carrera deportiva?



En estos momentos estoy terminando el bachillerato de manera virtual. Más adelante me gustaría estudiar algo relacionado con la preparación deportiva, ser director técnico o scouting. En Colombia tenemos mucho futuro y es importante descubrir esos talentos.



Un mensaje a esos niños y jóvenes que siguen luchando para ser futbolistas...



Que sigan adelante, con esfuerzo y disciplina todo se va logrando. El camino es duro, lleno de sacrificios, pero más adelante todo se verá recompensado.





Juan Camilo Álvarez Serrano

Corresponsal FUTBOLRED

Medellín