Gigante europeo interrumpe a Barcelona por Neymar: ofrece una estrella

Neymar no tiene definido su futuro y sigue en boca de los grandes equipos de Europa. Un giro inesperado tendría el brasileño, pues el enorme Juventus, con gran chequera, habría ofrecido una oferta con Dybala para un canje.



Pasan los días y todavía no se llega al acuerdo con Barcelona para que el '10' de Brasil vuelva al equipo que brilló y que no se debió ir.

Desde Brasil en 'GloboEsporte' y en Italia confirman que el club querría los servicios de Neymar y podría dar un impacto en el mercado para que sea compañero de Cristiano Ronaldo.



Juventus, por su parte, no se ha pronunciado pero podría dar el golpe en las transferencias, pues ya llevó a De Ligt. El futuro de Neymar se puede definir en estos días, pues hay oportunidad hasta el 28 de agosto, fecha que cierra el marcado.