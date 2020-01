Adiós a Kobe Bryant, el amante del fútbol que fue amigo de Ronaldinho

La muerte trágica de Kobe Bryant, en un accidente de helicóptero, ha tocado también al fútbol, una de las pasiones del hombre que hizo historia en Los Angeles Lakers, de la NBA.

En una entrevista con la FIFA, él mismo explicaba su admiración por el fútbol, un deporte que para los norteamericanos no era tan cercano pero para él sí: "La pasión por el fútbol está en otro nivel. Eso es lo que creo. Al llegar aquí, al ver a los hinchas llegando al estadio, enseguida se nota el afán que tienen por mostrar que están ahí para representar a su equipo, o a su país en este caso. Eso en la NBA solamente lo vemos de vez en cuando, en las eliminatorias por el título o en las finales. En el fútbol, no. Es hasta una religión. Como me crié en Italia, desde muy pronto vi de primera mano cómo se vive esa pasión, de manera muy intensa", dijo.



Esa admriación le permitiría hacer buenos amigos, como el brasileño Ronaldinho. Ambos se profesaban su admiración y no perdían oportunidad para reunirse en Los Angeles o en Barcelona.

Aquí, uno de los recuerdos de los días en que fue a visitar a Neymar en PSG:

Bryant con PSG

Bryant con Neymar en PSG

Bryant era un admirador ferviente del fútbol brasileño y en varias ocasiones apareció con futbolistas de ese país y compartió en sus redes videos en los estadios donde actuaba la 'verdeamarela'. Además de Ronaldinho, también era seguidor de Neymar.





Hincha confeso del FC Barcelona, por supuesto que tuvo que ver con Lionel Messi. Él mismo, en entrevista con el portal BleacherReport.com, contó cómo conoció al argentino, gracias a Ronaldinho: "Estaba hablando con él y me dijo ‘Kobe, te voy a presentar a la persona que será el mejor jugador de fútbol de todos los tiempos’. Y yo le contesto a Ronaldinho ‘¿Cómo? Pero si tú eres el mejor jugador del mundo’. Pero él me contestó ‘No, no. Este niño aquí va a ser el mejor’. Y ese muchacho resultó ser Lionel Messi, que apenas tenía 17 años”, explicó Bryant

Bryant y Messi en comercial de Turkish Airlines Foto: Tomado de Turkish Airlines

Otras figuras como el capitán de Inglaterra, Harry Kane, también aprovecharon su oportunidad para estar cerca del ídolo de la NBA.

Kobe Bryant y Kane Foto: Archivo

Hasta Turquía fue Bryant con su amor por el fútbol. Así recordaron su visita al Galatasaray, de Falcao García:

Bryant, de 41 años, murió en un trágico accidente de helicóptero este domingo, mientras viajaba con su hija, de 13 años, quien también falleció.