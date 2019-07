A día de hoy, Kylian Mbappé podría ser la siguiente salida del PSG

Tras los episodios vividos con Neymar, el PSG podría sumar otro dolor de cabeza. Kylian Mbappé estaría dispuesto a no renovar su contrato con el conjunto parisino. Por este motivo, el cuadro francés tendría serios problemas con sus dos máximas figuras.

La presencia de Mbappé en el PSG la próxima temporada está prácticamente asegurada. Con la salida de Neymar, el jugador francés tendría todos los focos puestos hacia el y esto lo pondría en la cima del fútbol de dicho país.



Sin embargo, el descontento de Mbappé no es noticia, desde hace algunos meses, el jugador francés ha lanzado varios dardos sobre su eventual salida del equipo en las próxima temporadas. A esto se le suma la versión de "Le Parisien" sobre la inminente no renovación de su contrato.



El medio citado confirmó este lunes que Kylian Mbappé tendría planeado no renovar su contrato con el PSG, así le ofrezcan cualquier cantidad de dinero, el futbolista estaría lejos de Francia.



En junio de 2020, podría darse su salida del equipo, muchos hablan del Real Madrid, equipo que ha intentado ficharlo desde hace algunos años. A día de hoy, el PSG podría quedarse sin sus dos más grandes figuras.