La dura acusación que recae sobre el técnico argentino Javier Torrente

Además de los cuestionamientos por su mala gestión al frente de Monarcas, el técnico argentino Javier Torrente está envuelto en una grave situación pues según la prensa de ese país, su comportamiento con las reporteras que le solicitaban una nota, dejaba mucho que desear y trascendía de lo estrictamente profesional.



La situación, reportada por el diario ‘El Universal’, asegura que Torrente “era demasiado atento con las reporteras y que le gustaba tocar y mirar mucho”, situación que en los últimos días también habría llegado a oídos de los directivos y que habría terminado por poner el punto final a la hora de tomar una decisión respecto a él.



“Hasta la directiva de Monarcas Morelia, llegaron varias quejas de que el entrenador se pasaba de amable con las comunicadoras, y que a muchas de ellas les llegaba a condicionar entrevistas, a cambio de invitaciones a comer y cenar”, termina por agregar el medio, cuyas acusaciones aún no han sido desmentidas.



Por el momento, el ex entrenador de Once Caldas, no se ha manifestado sobre este grave tema, que lo pone en una situación difícil pues esto es considerado acoso y más allá de los problemas que pueda representarle con el club, también podría acarrearle una sanción desde lo legal.