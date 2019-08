La fuerte presión a Van de Beek para que no se vaya al Real Madrid

Mientras que el Real Madrid ha lanzado una fuerte ofensiva por el fichaje del mediocampista holandés Donny van de Beek, el manager del Ajax, Marc Overmars, cree que él se quedará en su equipo. El jugador está convocado para el partido de este miércoles contra el PAOK de la Liga de Campeones.

"Creo que no pasará mucho tiempo hasta que lo aclaremos y espero que termine todo de una manera positiva", dijo Overmars a las cámaras de la televisión holandesa 'Ziggo Sport'.



Reconoció que el Real Madrid ya ha contactado con el Ajax para iniciar las negociaciones y añadió que él, como director técnico, quiere que "todo se aclare en una fecha concreta", sin dar más detalles al respecto.



La prensa holandesa ha especulado con la posibilidad de que el equipo de Amsterdam se haga con el centrocampista del Brujas Hans Vanaken en caso de que Van de Beek se vaya al Real Madrid, pero Overmars aseguró que "ya no está buscando nuevos jugadores".



Respecto al delantero danés Kasper Dolberg, que no fue convocado por el técnico Erik ten Hag para el partido de este martes, aseguró que "podría haber algunas noticias sobre él esta semana".